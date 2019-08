Cuba anclada en el séptimo lugar del medallero

Lima, Perú. – Cuba logró este miércoles 2 medallas de bronce, para sumar ahora 5 coronas, 8 subtítulos y 9 premios bronceados, cosecha válida para amanecer en el séptimo lugar del medallero panamericano.

La jornada no brindaba muchas opciones de conquistas metálicas, pero aun así dos jovencitos se crecieron para llevar la gimnasia masculina de Cuba al medallero, Alejandro de la Cruz, en Caballo de Salto, y Huber Godoy, en Barra Fija.

También una medalla de bronce aseguró la dupla masculina del Bádminton, pues Osleni Guerrero y Leodannis Martínez vencieron 2 sets por cero a los representantes de Jamaica, en revancha de los Juegos de Barranquilla; pero tocó despedida en las otras modalidades de ese deporte.

Las otras buenas noticias llegaron desde el Tiro, pues Jorge Félix Álvarez y Leuris Pupo accedieron en las plazas uno y tres a la final de la Pistola de Tiro Rápido a 25 metros.

Para Cuba los deportes colectivos vivieron un mal día en Lima, de esos que frustran, a excepción del béisbol que noqueó al modesto elenco de Argentina, pero eso poco significa.

El plantel de voleibol cayó 3 sets por cero frente a la selección B de Argentina, a la misma que dominaron par de veces 3 sets a 2 en la reciente Copa Panamericana; también decepcionaron los balonmanistas, no por ceder ante el mundialista Chile, sino por mostrar escasés de recursos.

Los softbolistas, inmersos en un torneo de elevado nivel mundial, no lograron su objetivo de llegar al podio tras caer 7 a 4 frente a México; y las mujeres del Hockey sobre césped perdieron frente a Uruguay por goleada.

La participación cerró con la Natación Artística, donde el equipo finalizó séptimo entre 8 naciones, y el dueto ocupó la última posición entre 13 naciones participantes.

Los cubanos participarán en 7 de los 15 deportes activos hoy en los Panamericanos de Lima; de ellos solo dos tienen posibilidades reales de ganar medallas.

El Boxeo desarrollará su primer cartel final con la presencia de Yosbany Veitía, Lázaro Álvarez, Roniel Iglesias, Julio César la Cruz y Dainier Peró, motivados por orgullo individual y en busca de impulsar el medallero.

Los pistoleros Leuris Pupo y Jorge Félix Álvarez tienen en la mira elevar a 4 los cetros del Tiro cubano; además inician el Ciclismo de pista y el Clavado, pero en modalidades sin altas pretensiones.

La pareja de Osleni Guerrero y Leodannis Martínez enfrentará en semifinales del Bádminton a los canadienses; los voleibolistas a Puerto Rico en choque de elevada trascendencia, lo mismo que el Hockey masculino frente a Chile, mientras que los balonmanistas se las verán con los estadounidenses.

La sonrisa de Osleni Guerrero es muy amplia, profunda y sincera, y llegó con ella en su rostro hasta el cubículo donde le esperaba la prensa cubana.

Estoy muy alegre, por mí y por mi compañero Leodannis, expresó el mejor badmintonista cubano de la historia, y añadió: fue una jornada complicada y sufrida para mí tras varios reveses, pero logramos incluirnos en el podio.

Osleni declaró sentir aun más alegría por desquitarse ante los jamaicanos que les frustraron el oro en los Juegos de Barranquilla: ganamos muy fácil, con mucho entendimiento y vamos por más ante los favoritos canadienses en semifinales, dijo.

Al lograr su tercera medalla en igual cantidad de Juegos Panamericanos, nuestro protagonista de la jornada es Osleni Guerrero, quien saludó a todos sus seguidores y al público deportivo cubano, pero de manera especial a sus dos musas: su madre y su hija.

