Convocan a participar en la carrera por el Día Olímpico

El director del proyecto Marabana-Maracuba, Carlos Gattorno, convocó a los corredores a realizar sus inscripciones para la carrera por el Día Olímpico, que concluirán este viernes.

Destacó que el evento se efectuará en la capital este sábado 15 de junio y estará dedicado al presidente de Honor del Comité Olímpico Cubano, José Ramón Fernández, y al Aniversario 500 de La Habana.

La arrancada será a las 7 de la mañana desde la Avenida de las Misiones frente del Parque 13 de Marzo y es clasificatoria para Marabana este año en la que han confirmado su asistencia un gran número de extranjeros y nacionales, comentó Gattorno.

El directivo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, adelantó que este sábado, como parte de la carrera de 10 kilómetros por el Día Olímpico, está prevista otra popular simultánea en todos los municipios capitalinos.

