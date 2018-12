Concluyó segunda etapa en vuelta ciclística a Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – La granmense Arlenis Sierra, en el femenino, y el habanero Leandro Marcos, en el masculino, fueron los ganadores de la segunda etapa de la Vuelta Ciclística a Pinar del Río, que se corrió hoy, entre la capital vueltabajera y las proximidades al poblado de El Moncada en Viñales.

Al termino que abarcó unos 80 kilómetros caracterizados por la travesía de la Sierra de los Órganos de esa región de la provincia, se mantiene como líder de la justa en la clasificación general el vueltabajero Emilio Pérez.

Mañana concluye el giro ciciclístico a Pinar del Río, con un circuito pactado a unas SETENTA vueltas, con meta frente a la plaza provisional de la Revolución, la cual permitirá un mayor desplazamiento de todos los pedalistas.

El evento reune a los mejores de la nación, entre ellos los integrantes de los equipos nacionales femenino y masculino de ruta y pista.

