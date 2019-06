Competirán atletas cubanos en mitin de Jamaica

Varios cubanos del atletismo competirán el venidero día 8 en el mitin de Kingston, Jamaica, como parte de su preparación con vistas a los Juegos Panamericanos de Lima, a celebrarse del 26 de julio al 11 de agosto próximo.

La comisionada nacional de ese deporte Yipsi Moreno, declaró que asistirán a ese torneo el discóbolo Jorge Fernández y la ochocentista Rose Mary Almanza, ganadora de tres medallas de oro en la cita centrocaribeña de Barranquilla 2018.

También estarán la balista Yaniuvis López, la triplista Liadagmis Povea, Zurian Hechavarría, y la cuatrocentista Roxana Gómez.

En ese mitin todos ellos tendrán una buena oportunidad de fogueo contra rivales que de seguro encontrarán en la lid continental, afirmó la campeona olímpica de Beijing 2008 en el lanzamiento del martillo.

