Clavadistas cubanos para Grand Prix en Canadá

La Habana, Cuba.- La Comisionada Nacional de Clavado, Milagros González, reveló que el medallista en Copas del Mundo, Jeinkler Aguirre, encabeza la representación cubana al Grand Prix de clavados en Canadá.

González también precisó que ocho clavadistas conforman la base de la preselección cubana, entre ellos Anisley García, Yusmandy Paz, Arturo Valdés, Carlos Escalona, Priscisleydis Ruiz, Mirielis Fernández y Arlenis García.

La definición de quiénes integrarán la selección nacional a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Colombia, se divulgará a finales de mayo, cuando cierre el plazo establecido para definir por el ranking a los escogidos que integrarán la comitiva.

Para los cubanos, la competición en el Parque Olímpico de Montreal, será el único momento fuera de casa previo a Barranquilla, y aunque no se conoce con exactitud quiénes conformarán el equipo, deben ser mínimos los cambios para la cita centro caribeña.

