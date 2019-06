Cienfuegueros avanzan a final del béisbol sub-23

El equipo de Cienfuegos logró hoy su segunda victoria frente a la Isla de la Juventud, para dominar la semifinal occidental y lograr el cupo a la disputa de la corona en la Serie de Béisbol para menores de 23 años.

Para beneplácito de su público, cientos de espectadores reunidos en el estadio 5 de septiembre, los cienfuegueros ganaron 3 carreras por 2 en un juego que se extendió a 10 capítulos.

El juego fue un gran duelo hasta el sexto episodio entre el local Luis Serpa y el pinero Jonathan Carbó, autores de 9 y 10 ponches; pero ganó el relevista Tomás la Rosa.

Perdió otro apagafuegos, Franklin Quintana, de buen rendimiento en el inicio de su relevo de 4 innings, pero errático en su última presentación al propiciar 3 escapes de lanzamientos que definieron la serie; hoy comienza la semifinal oriental entre espirituanos y santiagueros.

