Ciclista Arlenis Sierra correrá en Europa

Luego de concluir exitosamente la Vuelta Ciclística a Pinar del Río, la estelar corredora de Granma, Arlenis Sierra marcha hacia Australia y después a España, donde competirá en representación del equipo kasajo Astaná, refiere Pepe Serantes.

La multicampeona del pedal aseveró que le gustó muchísimo competir con sus compañeras y los varones del seleccionado nacional por las carreteras vueltabajeras.

