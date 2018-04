Cepeda vuelve a ser noticia

La Habana, Cuba.- El veterano jugador espirituano Frederich Cepeda es el mejor jugador después de concluir las dos primeras subseries de cuatro partidos para cada equipo, en la Serie Especial de béisbol preparatoria para los Juegos Centrocaribeños de Barranquilla.

El ambidextro, utilizado siempre en rol de bateador designado por el avileño Roger Machado, mentor del líder Centrales, ha intervenido en los cinco choques del equipo.

Según las estadísticas reflejadas en el sitio web del evento, el toletero espirituano lidera cuatro departamentos ofensivos: el de hits con 8, además de 3 jonrones, 10 impulsadas y 6 anotadas.

De igual modo, Cepeda es quinto en promedio de bateo con 385 de average, lo que demuestra la forma física en la que se encuentra el veterano jugador, muy querido por su disciplina y consagración, tal como lo ratifica el hecho de haber participado en todos los juegos de la Serie Nacional.

