Capitalinas y Guantánamo por el título de la Liga Superior de Baloncesto

Los equipos de Capitalinas y Guantánamo disputarán hoy el quinto y decisivo partido de la final de la Liga Superior de Baloncesto, rama femenina, en juego que definirá al ganador del título de ese torneo.

En el coliseo de la Ciudad Deportiva, las habaneras, subcampeonas el pasado año, tratarán de mantenerse en el camino del éxito como mismo hicieron en los choques tres y cuatro.

Esos dos triunfos le permitieron a las giraldillas empatar la porfía por la corona, debido a que las guantanameras salieron delante en ese duelo al aprovechar muy bien su condición de locales en la Sala Polivalente Rafael Castiello.

Entre los hombres, el elenco de Villa Clara se agenció la corona por segundo año consecutivo al superar 3 a 1 a su similar de Artemisa, que pese a no llevarse el máximo premio tuvo una gran competencia al avanzar por primera vez a la final.

