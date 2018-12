Buena nota para el hockey sobre césped cubano

La conquista de los dos títulos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, en agosto último, permiten al hockey sobre césped cubano cerrar con buena nota el presente año.

Esos buenos resultados en la justa regional constituyen, además, un aval suficiente para que haya sido elegido el deporte colectivo más destacado de Cuba en 2018, distinción que premia el esfuerzo de una nueva generación de hockeístas.

Dauly Noriega, comisionado nacional de esa disciplina, declaró sentirse complacido por los logros, y se refirio además a la nueva cancha sintética instalada en la Escuela Nacional de Hockey, en La Habana.

No nos conformamos con ser campeones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, aspiramos a más, aunque para eso hay que seguir trabajando sin descuidar cada detalle de la preparación, concluyó Noriega.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.