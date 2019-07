Bronce para Cuba en la gimnasia panamericana

Por: Mauro Roberto Díaz Vázquez

Lima, Perú. – El atleta de gimnasia, Alejandro de la Cruz, conquistó la medalla de bronce en la modalidad de caballo de salto en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Con ese resultado, la gimnasia aporta su segunda medalla a la delegación, tras la plata conseguida ayer por Yesenia Ferrera, a falta de lo que puedan hacer hoy Ariam Vergara en las barras paralelas, y Huber Godoy en las modalidad de barras fijas.

La medalla de Alejandro de la Cruz ha sido la única alcanzada por Cuba en esta jornada, hasta el momento la más gris del evento para nuestra delegación, con lo que se mantine en el séptimo lugar del medallero, alejándose peligrosamente de los puestos cimeros.

Por otra parte, ha sido noticia la doble eliminación en primera ronda del badmintonista Osleni Guerero, primero en su actuación individual, y luego en el equipo mixto que forma junto a Taymara Oropesa.

