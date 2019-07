Béisbol cubano buscará regresar a la élite continental

Lima, Perú. – Todavía distante del esplendor del pasado reciente que encumbró a su béisbol, Cuba espera volver a la élite con la ambición de conquistar la medalla de oro en los Panamericanos en Lima y clasificar para los Juegos Olímpicos.

No podemos pensar de otra forma que ganar en los Panamericanos de Lima y para ello realizamos una preparación esmerada que concluye con topes de fogueo en Nicaragua, declaró Yovani Aragón, Director Nacional de Béisbol.

El ex lanzador estelar de Sancti Spíritus, subrayó que otra meta relevante en el año es buscar el boleto para la cita olímpica de Tokio 2020 en el torneo Premier 12 a celebrarse el venidero mes de noviembre.

Aragón explicó que enfrentarse a Nicaragua es un valor agregado para darle cumplimiento a la ruta crítica de la preparación, además del significado de chocar con uno de los posibles rivales en los Panamericanos de Lima.

