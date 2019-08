Balonmano alcanza el quinto lugar en Lima

Por: Mauro Roberto Díaz Vázquez

Lima, Perú. – La selección cubana de balonmano venció a su similar de Estados Unidos por marcador de 34 goles por 23, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Con ese resultado, los antillanos se ubicaron en el quinto puesto de la tabla, después de un fatídico inicio donde fueron eliminados de la fase de grupos de manera contundente, al caer contra Chile y Argentina, mientras a Estados Unidos, lo derrotaron con amplio margen en esta jornada.

A pesar de eso, los nuestros se reencontraron con su habitual nivel de juego en el partido disputado ante Puerto Rico, donde resultaron vencedores, lo que les permitió salvar la honra y optar por la discusión de la posición número 5.

El cierre del balonmano para Cuba renueva las esperanzas en una generación que promete grandes resultados, y el nivel mostrado en sus últimos juegos así lo valida.

