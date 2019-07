Balonmanistas, y el reto necesario

Lima, Perú. – Esta noche las balonmanistas cubanas enfrentarán a las argentinas en semifinales de los Juegos Panamericanos, un reto grande, una oportunidad de crecimiento.

Resultaría sorpresivo un marcador favorable a las antillanas que les brindaría el pase a la final; aunque en esta oportunidad las alumnas de Jorge Coll llegan con opciones tácticas y recursos técnicos que exigirán mucho a las suramericanas, favoritas para el oro.

El plantel de Cuba cerró la fase de grupos con 49 por ciento de efectividad en ataque y el de Argentina con un 57, y las porteras caribeñas lograron un porcentaje de paradas inferior al 45, frente al altísimo 58 de las albicelestes.

Cifras que evidencias el favoritismo de las argentinas; y el cálculo precompetencia es una derrota cubana, pero el deporte deja probabilidades abiertas a las variaciones.

