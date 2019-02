Avileños extienden reinado en Hockey Nacional

El plantel de Ciego de Ávila ganó el Campeonato Nacional Masculino de Hockey, tras vencer a los habaneros con pizarra de 2 goles por 1.

Lo anfitriones extendieron la primacía por quinto año seguido, gracias a las anotaciones de Carlos Manuel Consuegra mediante la vía del penal stroke, o penal directo; y el otro a la cuenta de Richard Somonte; Miguel González descontó por La Habana.

Para el elenco, conocido deportivamente como El Volcán, es el cetro número 13 en este tipo de lides, y con este éxito el hockey avileño domina totalmente por primera vez al máximo nivel, tras la victoria del plantel femenino semanas atrás.

En el partido por la medalla de bronce, los santiagueros se lucieron frente a los camagüeyanos; los orientales ganaron 2 por 0 con dianas a los avales de Iraibys Calderón y Marcos Martínez; las plazas 5 y 6 correspondieron a villaclareños y tuneros.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.