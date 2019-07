Avanzada atlética cubana llega a sede de Juegos Panamericanos

La Habana, Cuba. – Encabezada por el vicepresidente del INDER, Omar Venega, llegó la noche de este martes a Perú una avanzada integrada por directivos de alto rendimiento, prensa, medicina deportiva y de centros de entrenamientos.

La directora de relaciones internacionales del INDER, Marta Lidia Ruíz, despidió a la comitiva antillana en el Aeropuerto José Martí, donde dijo que el grupo lleva la misión de crear las condiciones con vista a la entrada masiva de la delegación cubana que asistirá a los Juegos Panamericanos en Lima.

Adelantó que se encuentran en la nación suramericana los equipos criollos de lucha y de boxeo buscando la adaptación al ambiente climatológico para lograr los mejores resultados en sus competencias.

La directiva del INDER comentó que el 22 del presente mes la mayor parte de la delegación cubana viajará hacia la sede de la cita continental.

