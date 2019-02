Atletismo cubano celebra récord nacional igualado del hectómetro

El atletismo cubano, y en particular la velocidad, celebra la buena nueva del récord nacional de los 100 metros de 9 98 segundos, igualado por Roberto Skyers, en el torneo Memorial Rafael Fortún.

Skyers, campeón panamericano de los 200 metros en Guadalajara 2011 y centrocaribeño en Veracruz hace 5 años, realizó la mejor carrera de su vida ante la fuerte oposición de su compatriota Reynier Mena.

En las semifinales del certamen atlético, disputado en la ciudad de Camagüey, el velocista dio una claridana al conseguir un registro personal de para mejorar su cota de 10 con 11 segundos de los Juegos Panamericanos de Toronto.

Natural del municipio de camagüeyano de Minas, Skyers, de 27 años, también tiene en su poder varios récord nacionales y figura entre los nombres a tener en cuenta en los Panamericanos de Lima este año.

