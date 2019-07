Arriba a Lima nuevo grupo de atletas cubanos

La Habana, Cuba. – Encabezado por el presidente del INDER, Osvaldo Vento Montiller, y el titular del Comité Olímpico Cubano, Roberto León Richards, otro grupo de cubanos que participará en los Juegos Panamericanos llega a Lima, donde la delegación de la Isla será recibida oficialmente hoy, y se izará nuestra bandera.

Antes de partir, Vento dijo que la embajada tiene un elevado compromiso con su misión, Siempre por más, motivo por el cual reina entre los atletas el espíritu de victoria.

Agregó que los juegos serán inaugurados el 26 de julio, cuando se cumplen 66 años de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, principal motivación política.

Esa parte de la delegación que llegó a la sede de los Juegos Panamericanos estuvo conformada por el atletismo, gimnasía artística, levantamiento de pesas, taekwondo, tiro, triatlón y voleibol de playa.

