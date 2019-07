Anuncian equipo de béisbol para encuentros con Nicaragua

La Habana, Cuba. – Pocos cambios sufrió la nómina de la selección cubana de béisbol, actualizada para el tope con el equipo de Nicaragua del 12 al 16 de este mes en ese país centroamericano.

Se suman Oscar Valdés, Ricardo Ramos, Yurién Vizcaíno, Sergio Barthelemí, Andy Rodríguez y Yadián Martínez, destacados en la preselección rumbo a los Juegos Panamericanos, una cita para la cual se desconoce aún la lista oficial y donde deben estar varios contratados en Japón.

El director nacional de ese deporte, Yovani Aragón, explicó que serán cuatro los partidos a disputarse los próximos días 12, 13, 14 y 16 en varias ciudades del país centroamericano, también empeñado en brillar en la cita continental.

Añadió que al regreso de esa confrontación quedará integrada la nómina que actuará en la capital peruana, y ratificó el compromiso de luchar por el cetro, respaldados por la preparación realizada.

EQUIPO A NICARAGUA

Receptores (4):

Oscar Valdez Nogueira

Yosvani Alarcón Tardío

Yunior Ibarra Araque

Alfredo Fadraga Pérez

Jugadores de cuadro (6):

Yordanis Samón Matamoros

Carlos Benítez Pérez

Raúl González Isidora

Jorge Enrique Alomá Herrera

César Prieto Echevarría

Ricardo Ramos La O

Jardineros (4):

Yoelkis Guibert Stevens

Yuniesky Larduet Domínguez

Yurién Vizcaíno Rodríguez

Sergio Barthelemy Careoso

Lanzadores (12):

Wilson Paredes Céspedes

Frank L. Medina García

Pablo Luis Guillén Díaz

Pedro Álvarez Jiménez

Yariel Rodríguez Yordi

Misael Villa Santos

Yosimar Cousín de La Rosa

Lázaro Blanco Matos

Freddy Asiel Álvarez Sáez

Andy Rodríguez Valdez

Yudiel Rodríguez León

Yadián Martínez Pérez

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.