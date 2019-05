Alfonso Urquiola dirigirá de nuevo a Pinar del Río

Tras cumplir compromisos de trabajo en la República de Panamá, el reconocido mentor Alfonso Urquiola Crespo, se acaba de incorporar a los entrenamientos del equipo que representará a Pinar del Río en la 59 Serie Nacional de Béisbol.

El otrora estelar camarero de los conjuntos verdes y del seleccionado nacional, conocido también entre la afición por su número 8, ya comparte las jornadas en el Capitán San Luis con sus discípulos, algunos novatos y otros con veteranía.

Alfonso Urquiola Crespo confesó ser un soldado del béisbol, y cada vez que se le necesite ahí estará, para transmitir experiencias a los jugadores, apegado siempre a la unidad como factor decisivo para ganar un juego de pelota.

Otro detalle que argumentó el director del equipo pinareño a la venidera Serie Nacional de Béisbol, es también su preocupación por el seleccionado del Sub 23.

