Albornoz representará a Cuba en Copa Mundial de ajedrez

Con una división de honores en la despedida frente a su compatriota Yuri González, el joven Carlos Daniel Albornoz terminó en el segundo puesto del torneo zonal 2. 3 celebrado en El Salvador, y aseguró su presencia en la próxima Copa del Mundo de ajedrez.

El vigente campeón cubano selló así una buena actuación al conseguir 5 éxitos, 4 empates y redondear 7 unidades, media menos que las sumadas por el colombiano Elder Escobar, líder solitario y dueño del otro cupo mundialista.

Por su parte, Yuri no pudo repetir su presencia en la cita universal, al terminar con 6 puntos y anclar en la sexta posición del certamen en el que se inscribieron 56 trebejistas.

La venidera Copa del Mundo de ajedrez se celebrará durante el mes de septiembre en la ciudad rusa de Khanty-Mansiyks, donde Albornoz asumirá el reto más difícil de su corta carrera.



