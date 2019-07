Adiós en las arenas

Lima, Perú. – El Voleibol de playa terminó hoy sus acciones en los Juegos Panamericanos de Lima, y la representación cubana no logró medallas, bajando dos plazas tanto en el masculino como en el femenino respecto a los juegos de Toronto 2015.

Leila Martínez no pudo repetir su arribo al podio, en dupla con Maylén Delis, cedieron frente a las brasileñas Ángela y Carolina 2 sets por 0, en partido de sentencia para la medalla de bronce.

No supimos conservar la paridad en cada parcial, declaró Leila, subtitular 4 años atrás: contra ellas no se puede fallar, y lo hicimos en momentos clave; dijo, tras reconocer el buen nivel de las suramericanas, que les superan por más de 20 puestos en el ranking mundial

Otro que no pudo regresar al podio fue Sergio González, bronceado en Toronto, quinto ahora junto a su nuevo compañero Luis Enrique Reyes; ahora le toca a esta disciplina revisar cada detalle para enfrentar la próxima temporada.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.