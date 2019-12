De lo mejor del cine mundial en las pantallas de La Habana

La Habana, Cuba. – El teatro Carlos Marx acogerá hoy a las 06:00 de la tarde la ceremonia inaugural del cuadragésimo primer Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, que hasta el día 15 exhibirá en total 300 obras.

El preámbulo artístico lo pondrá el Ballet Nacional de Cuba con momentos del clásico Cascanueces, y se entregará un Premio Coral de Honor a Manuel Pérez Paredes, director de películas como El hombre de Maisinicú y uno de los fundadores del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) hace 60 años.

Uno de los filmes en concurso: La odisea de los giles, de Argentina, estrenará el certamen, y la presentarán dos de sus protagonistas: el reconocido actor Ricardo Darín y su hijo Chino Darín.

La selección oficial la conforman 117 títulos aspirantes a los Premios Coral, 21 de ellos, largometrajes de ficción.

