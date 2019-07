Vive el verano con la música de Buena Fe en Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, Cuba. – Una excelente opción para vivir el verano en compañía de la música de calidad resulta la gira por los 10 municipios de Ciego de Ávila que comenzó la agrupación Buena Fe, la cual se extenderá hasta finales del presente mes.

Israel Rojas, voz líder de la banda, declaró que es uno de sus propósitos llevar conciertos hasta los territorios cubanos más alejados de las cabeceras provinciales, aunque siempre no es posible hacerlo por diversas cuestiones prácticas.

Los integrantes de Buena Fe dejaron abierta la oportunidad para que como parte de esta gira artistas avileños suban a los escenarios y compartan interpretaciones.

Buena Fe se caracteriza por su formación trovadoresca, con una sonoridad contemporánea, que permiten arreglos musicales que inscriben, cada una de las canciones, dentro de los más variados géneros de la música cubana, con influencias del Pop y el Rock.

