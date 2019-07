Tony Ávila inicia gira boliviana en gala de World Travel Awards

El trovador cubano Tony Ávila calificó de sueño realizado la presentación que efectuará con su grupo por primera vez en Bolivia, en la gala correspondiente a América Latina de los World Travel Awards.

Actuar ante el público boliviano por primera vez constituye un sueño realizado, lo habíamos acariciado desde hace tiempo el actual ministro de la Presidencia de este país, Juan Ramón Quintana, y yo, a quien conocí durante su etapa de embajador en Cuba, afirmó Ávila.

El autor de canciones y guarachas de contenido social consideró que dentro del contexto de las actuaciones que realizará con su agrupación en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba es muy importante su debut boliviano este sábado, un acontecimiento promovido en los medios como el Oscar del turismo internacional.

Informó que la gira incluirá 6 conciertos en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y el retorno a La Paz.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.