Temporada de Ballet en la Avellaneda

Mientras una parte del Ballet Nacional de Cuba prosigue su gira por España, otro elenco asumirá importantes reposiciones y un estreno del 7 al 9 de junio en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional.

El repertorio para esas funciones lo conforman las obras: Estudio para cuatro, coreografía de Iván Tenorio con música de Astor Piazzola y Muñecos, un dúo creado por Alberto Méndez con partitura de Rembert Egües.

También subirán a escena: el grand pas de Festival de las flores en Genzano, coreografía de Alicia Alonso sobre la original del danés August Bournonville; el solo La muerte del Cisne, de Mijaíl Fokine y Didenoi, de la española Maruxa Salas.

De Alberto Méndez se estrenará La fille du Danube, una escena inspirada en un ballet-pantomima de Filippo Taglioni con música de Adolphe Adam; la venta de las entradas comienza este martes en la taquilla del Teatro Nacional de 10 de la mañana a 4 de la tarde.

