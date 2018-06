Televisión Cubana, protagonista del verano

La Habana, Cuba. – Con el objetivo de satisfacer a los públicos más diversos, la Televisión Cubana trae para este verano una propuesta que incluye algunos estrenos y otros espacios de probada receptividad, que regresan para acompañar a la familia durante la etapa.

El director general de Contenidos y Programación de la Televisión, Fabio Fernández, informó que la estrategia se enmarca en el contexto por el aniversario 150 del inicio de las Guerras de Independencia.

En conferencia de prensa en el Salón de Mayo, del Pabellón Cuba, en La Habana, anunció también que la pequeña pantalla se propone ser la difusora principal de las actividades que organismos e instituciones han organizado como parte de la campaña estival.

Cubavisión estrenará, entre otros, el programa musical Al fin sábado, en horario nocturno, y regresarán La Colmena TEVÉ y la serie De amores y esperanzas en su segunda y última temporada.

