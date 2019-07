Soprano cubano-italiana a importantes eventos en La Habana

Roma, Italia. – La soprano Mónica Marziota anunció en Roma su participación en el Festival de Música Contemporánea y en el Habana Clásica, en noviembre próximo.

Nacida en la capital cubana, Mónica Marziota porta con orgullo su herencia binacional y condición de habanera, por ser aquí donde creció y recibió su formación artística básica desde los 6 años.

La joven artista señaló que intervendrá en el Festival de Música Contemporánea invitada por el maestro Guido López-Gavilán, quien recibió con agrado su propuesta de interpretar la obra Cinco canciones negras, del compositor Xavier Montsalvatge.

Para la presentación en el Teatro Martí, Mónica tendrá como invitados al jazzista Emilio Martiní y su Natural Trío, talentosos músicos quienes cree están rescatando esa tradición cubana de finales del siglo XIX.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.