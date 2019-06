Septeto Santiaguero inicia su primera gira nacional

La presentación este 5 de junio en el Teatro Milanés de la ciudad de Pinar del Río será el punto de partida de la primera gira nacional del Septeto Santiaguero.

La Guarapachanga por Cuba es el nombre del recorrido que realizará por escenarios de provincias la agrupación musical ganadora de dos premios Granmy Latinos en el 2015 y el 2018.

En entrevista para Radio Reloj, su director Fernando Dewar, dijo que el día 7 estarán en Artemisa, el 8 en la Casa de la Música de 31 y 2, de La Habana, el día 9 en Mayabeque, más adelante en Matanzas y Cienfuegos, hasta concluir el 13 de junio en la ciudad de Trinidad.

Esta primera parte de la gira es organizada por la Agencia Son de Cuba de la EGREM y MusiCuba, en saludo a los 25 años de creado el Septeto Santiaguero y los 40 de los estudios Siboney.

