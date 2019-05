Saludo musical a La Habana con Marimba de Concierto

La Habana, Cuba. – La Marimba Femenina de Concierto -considerada una embajadora de la cultura guatemalteca en el mundo- ofrecerá una presentación especial el próximo jueves a las 10:45 de la mañana y con entrada libre en la Basílica Menor de San Francisco de Asís, en La Habana Vieja.

Con esa actuación dicho conjunto musical -creado hace 27 años- se unirá a las celebraciones por el medio milenio de la fundación de La Habana en su definitivo asentamiento.

Integrada al Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, la agrupación surgió con el propósito de rescatar y promover la música de marimba y fomentar a la vez la participación de la mujer en la interpretación de un instrumento considerado símbolo patrio del país centroamericano.

La Marimba Femenina de Concierto tiene en su repertorio temas del folclore guatemalteco, pero además de música popular y hasta de la llamada clásica.

