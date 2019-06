Representantes de una veintena de países en la Fiesta del Fuego

Santiago de Cuba.- Representantes de más de veinte países han confirmado su participación en la Edición 39 de la Fiesta del Fuego que se iniciará en Santiago de Cuba el próximo 3 de julio.

En esta ocasión el evento de las culturas populares y tradicionales del Caribe, está dedicado por vez primera a la República Oriental del Uruguay, nación sudamericana que asistirán con una amplia delegación con agrupaciones artísticas que cultivan el tango y el candonblé.

Según el Comité Organizador de la Casa del Caribe en Santiago de Cuba se espera la visita de más de quinientos delegados extranjeros, quienes se fundirán con las muestras de las tradiciones musicales y culturales de nuestro país en el tradicional Desfile de la Serpiente.

Del 3 al 9 de julio próximo, la capital santiaguera vuelve a convertirse en su intenso verano en la ciudad más caribeña de la nación.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.