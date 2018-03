Recuerdan estreno de la canción La Bayamesa

Inspirada en la bella Luz Vázquez, se estrenó al pie de su ventana hace hoy 167 años la canción La Bayamesa, de Carlos Manuel de Céspedes, José Fornaris y Francisco Castillo, y es considerada la primera pieza romántica cubana.

Ese acontecimiento es el centro de la XXXIV Jornada de la Cultura en Bayamo, que en su último día incluye la premiación del concurso Canción para una ventana, la Premier del documental Ángeles de la Ciudad, del realizador Juan Ramírez, y serenatas a personalidades.

Esa cita comprendió el evento Bayamo, Cultura e Historia, en el que Víctor Manuel Marrero, de Las Tunas, impartió una conferencia sobre la presencia de Carlos Manuel de Céspedes en esa ciudad.

El evento teatral Entre Bambalinas y el concurso fotográfico Mujer de mi ciudad, incluyó la jornada de la cultura en Bayamo, que finaliza esta noche en la Plaza de la Revolución.

