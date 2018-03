Reconocen a Eusebio Leal en Artemisa

El Historiador de la Ciudad de La Habana, doctor Eusebio Leal Spengler, fue galardonado con el sello Rubén Martínez Villena, instituido por la Asamblea Provincial del Poder Popular, en Artemisa, para reconocer la obra comprometida con la Revolución cubana de personalidades del territorio y el país.

En ocasión de la Feria Internacional del Libro en esa provincia, el historiador a quien está dedicado el evento, también recibió otros reconocimientos del Partido, el Gobierno y la Dirección de Cultura.

En palabras de agradecimiento, Eusebio Leal destacó las raíces martianas y fidelistas del pueblo artemiseño, del cual salieron valientes jóvenes que asaltaron al Moncada y hoy reposan en el Mausoleo a los Mártires, donde él les rindió homenaje.

En la Sala Rubén Martínez Villena, Leal habló sobre su obra literaria y ensayística y su trabajo de reanimación cultural y restauración de La Habana Vieja.

