Realizará gira nacional compañía teatral Los Cuenteros

La Compañía de Teatro para niños, Los Cuenteros, que este 2019 celebra 50 años de existencia en su natal municipio de San Antonio de los Baños en Artemisa, repartirá su arte por varias provincias cubanas.



La directora del multipremiado colectivo, Malawi Capote González, reveló que del 6 al 18 de marzo próximo, celebrarán el nuevo aniversario con presentaciones en comunidades rurales, centros culturales y teatros del centro y oriente del país.



Los Cuenteros con una extensa y reconocida trayectoria, con la obra Las Noches del Cafetal, actuarán para el público infantil en las provincias de Granma, Villa Clara y Sancti Spíritus, informó la directora de la agrupación teatral ariguanabense.



Ahora la compañía de títeres trabaja en el espectáculo por sus 50 años, que incluye Cyrano y la madre de agua, obra de Ulises Rodríguez Febles, director de la Casa de la memoria escénica de Matanzas, en la que se funde la tradición europea con la cosmovisión de lo rural cubano.

