Radio Bayamo, primer lugar en Festival del sector

Los trabajadores de Radio Bayamo se alzaron con el primer lugar en el 41 Festival Provincial de ese medio de difusión, que se clausuró hoy en el Centro Cultural Mi Tumbao.

La segunda y tercera posiciones por los Premios alcanzados en esa cita anual, correspondieron a las emisoras municipales Radio Granma, de Manzanillo, y Portada de la Libertad, de la costera localidad de Niquero.

Los grandes premios del Festival correspondieron al Noticiero Granma en la Noticia, de la emisora de Manzanillo, al programa musical Con Candencia, de Radio Bayamo, y al de niños Noticiero Animal, de Radio Portada de la Libertad, de Niquero.

La mejor locución femenina correspondió a Marlenka Alarcón, de Radio Granma, por el programa Noche Azul, y en la masculina a Francisco Miranda Tasé, por el programa Con Cadencia de Radio Bayamo, y fueron agasajados los miembros del jurado.



