Programa Alegrías de sobremesa, de la radio a la animación

La Habana, Cuba. – El programa radial Alegrías de sobremesa, que llevó el humor criollo a miles de cubanos durante varias décadas, llegará convertido en dibujos animados gracias a una serie homenaje que saldrá al aire por el Canal Habana.

Escrito por el desaparecido Alberto Luberta, el espacio llegará rebautizado como Qué gente, una serie televisiva que contará con los personajes clásicos del original para la radio: Rita, Paco, Estelvina, Simeón, Maggie, Melesio Capote y Sarría.

Con emisiones los viernes y domingos, a las 8 y 30 de la noche, por el Canal Habana, la serie televisiva utiliza el audio original de los episodios de Alegrías de sobremesa.

Dedicada a los 500 años de La Habana, la serie televisiva Qué gente demuestra la actualidad de los libretos de Alberto Luberta, quien utilizaba frases y situaciones de la cotidianidad de los cubanos como principales recursos para escribir.

