Presentarán en La Habana libro de Miguel Barnet

El libro de ensayos La Fuente Viva, del narrador, poeta y antropólogo, Miguel Barnet, será presentado en La Habana el venidero miércoles 3 de julio a las 5 de la tarde.

El lanzamiento del texto se llevará a cabo en el espacio Trovando que se realiza todos los miércoles en el Salón Jelengue del Patio Areito, ubicado en el municipio de Centro Habana en la capital del país.

Auspiciado por la revista el Caimán Barbudo y la casa editora Abril, durante la ceremonia, el destacado escritor cubano recitará, ante los presentes, poemas de su último libro.

Asimismo, la Empresa de Grabaciones y ediciones Musicales tendrá a disposición los dos discos compactos editados al poeta: 50 años de Cimarrón y el Poeta de la Isla, como parte de las actividades que se desarrollarán ese día en homenaje a Miguel Barnet.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.