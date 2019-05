Presencia francesa en bienal de diseño de la Habana

La Habana, Cuba.- Las escuelas de diseño de París Boulle y Duperré regresan a Cuba durante la segunda edición de la Bienal de Diseño de La Habana para presentar las creaciones que hoy atesoran.

Bajo el concepto Más allá de la forma, la escuela Duperré presentará producciones de alumnos del curso Diploma Nacional de Artesanía del Arte y Diseño relacionado con la moda y la innovación.

Dedicada al aniversario 500 de La Habana, el evento sesionará del 20 al 26 de mayo en La Habana, viajará a Santiago de Cuba y finalizará en la provincia de Camagüey, el 16 de junio.

La bienal propone una visión enfocada en la experiencia del usuario, propicia un entorno donde el diseño es sinónimo de bienestar, invita a pensar la disciplina como proceso creativo, estimula el vínculo de sentidos y promueve un diseño auténtico, refiere la nota oficial del encuentro.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.