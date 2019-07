Premian a joven tenor cubano en Concurso Internacional

El joven tenor cubano Luis Javier Oropesa, expresó satisfacción en Roma por el segundo lugar alcanzado en el Concurso Internacional para Cantantes Líricos y pianistas acompañantes Rolando Nicolasi.

Oropesa llegó a la final escoltado por las sopranos italianas Carina Di Gianfilipo y Maela Nicoletti, quienes ocuparon respectivamente el primer y tercer lugar del certamen de dos días, realizado en el Teatro Velly, en la localidad romana de Formello.

Con 25 años de edad, Oropesa, quien es graduado el Conservatorio Amadeo Roldán y miembro del Teatro Lírico Nacional, recibió también el premio especial La música es vida, otorgado por el Leo Club Roma Marco Aurelio, al participante más joven en el concurso.

El joven dijo sentirse muy contento, muy feliz, sobre todo porque fue el único latinoamericano entre concursantes italianos y de otros países, de mucho talento y elevado nivel profesional.

