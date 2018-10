Película sobre Carlos Acosta premiada en San Sebastián

San Sebastián, España. – El británico Paul Laverty obtuvo el Premio del Jurado al Mejor guión en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España, por la película Yuli, inspirada en la vida del bailarín cubano Carlos Acosta.

La cinta fue calificada por medios especializados como luminosa, emotiva y deslumbrante, y en su elenco destacan Carlos Acosta, y los actores Santiago Alfonso, Laura de la Uz, Yerlín Pérez, Kevin Martínez y el niño Edilson Manuel Olbera.

Laverty compartió el lauro con Louis Garrel y Jean-Claude Carriere, por Un hombre fiel, mientras la Concha de Oro recayó en el filme Entre dos aguas, del catalán Isaki Lacuesta, que narra el reencuentro de dos hermanos: uno condenado a prisión por tráfico de drogas y otro militar.

Al recoger el premio al mejor guión Laverty denunció el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, lo consideró una vergüenza, y llamó a ponerle fin.

