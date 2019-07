Otorgan reconocimientos en la Jornada Cucalambeana (+Fotos)

Los más altos reconocimientos de la Jornada Cucalambeana se entregaron hoy en Las Tunas, en ceremonia efectuada en el Memorial Mayor General Vicente García González.

El destacado pedagogo, decimista e investigador local, Guillermo Castillo Ramírez, recibió el Laúd Cucalambeano, que es la máxima distinción, mientras merecieron otros estímulos personalidades e instituciones.

La Réplica de la Pluma de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, fue para el Embajador de la República de Honduras en Cuba, Andrés Pavón Murillo, y Germán León Cruz, el Regidor de la corporación municipal La Ceiba del propio país, junto a Benerado Segura, Ramón Batista, y el Telecentro Tunasvisión.

Por única vez, se entregó en Las Tunas la Placa 190 Aniversario del natalicio de El Cucalambé a 16 colectivos y personas, entre quienes se encuentran Tomasita Quiala, Emiliano Sardiñas y Dimitri Tamayo.

