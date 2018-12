Nominado Carlos Acosta a los Premios Goya

El bailarín cubano Carlos Acosta acaba de ser nominado al Premio Goya, que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, como Mejor Actor Revelación por su participación en la película Yuli, de la cineasta catalana Icíar Bollaín.

La cinta fue distinguida en otras cuatro categorías: Guión adaptado, de Paul Laverty, Dirección de fotografía, de Álex Catalán, Música original de Alberto Iglesias y Sonido de Eva Valiño, Pelayo Gutiérrez y Alberto Ovejero.

Yuli está inspirada en Sin mirar atrás, la biografía novelada de Acosta, y narra la historia de un niño mulato y pobre que, contra todos los pronósticos e incluso contra su propia voluntad al inicio, llega a convertirse en uno de los mayores bailarines del mundo.

Para el 2 de febrero de 2019 está prevista la ceremonia de entrega de los Premios Goya, expresó Lester Vila, director de prensa de la compañía Acosta Danza.

