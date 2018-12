Nombrado Goyo Montero coreógrafo residente de Acosta Danza

El coreógrafo español Goyo Montero ha sido nombrado Coreógrafo Residente de Acosta Danza, compañía fundada por Carlos Acosta en 2015.

El vínculo de Montero con la compañía cubana comenzó en el mismo momento de la fundación de la empresa artística, su coreografía Alrededor no Hay Nada, fue la primera pieza presentada por Acosta Danza en su Temporada Première.

Goyo Montero quien nació en Madrid se formó con Carmen Roche completando sus estudios en el Real Conservatorio de Danza de Madrid y en la Escuela del Ballet Nacional de Cuba.

Entre los galardones en su carrera como bailarín destacan el Grand Prix de Lausanne y la Medalla de Oro en la Competición Internacional de Luxemburgo, también recibió en 2014 el Premio Cultural de Baviera y fue el Mejor Coreógrafo del Año según la revista de danza Dance for you.

