Música de la buena en Camagüey

El Septeto Nacional Ignacio Piñeiro, catalogado como una de las agrupaciones soneras más antiguas del mundo, se presentará este sábado en la Casa de la Trova Patricio Ballagas, de Camagüey.

La agrupación, que el pasado año celebró su aniversario 90 con una veintena de producciones discográficas y tres nominaciones a los Premios Grammy, llegará a la urbe agramontina como parte de su gira nacional.

Títulos como Cuatro palomas, Ninfa del valle y Esas no son cubanas abrieron las puertas del éxito para el colectivo, defendido por la cuarta generación de músicos y otros más noveles que aseguran su continuidad.

El Septeto Nacional lleva el nombre de su fundador, Ignacio Piñeiro, músico cubano que luego de ser albañil y vendedor de habanos, se consagró a la defensa de nuestros más auténticos ritmos, esos que distinguen la sonoridad del conjunto 9 décadas después de su creación.

