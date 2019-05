Mucha música se propaga por La Habana

La Habana, Cuba. – La Feria Internacional de la Música CUBADISCO 2019 ofrece hasta el domingo una programación en la cual alternan diversas expresiones de ese arte universal, tanto en salas teatrales como en espacios abiertos de La Habana.

Esta noche en el teatro Mella se ofrecerá una gala dedicada a Islas Canarias -cuyas raíces culturales también están afincadas en Cuba- y en la cual intervendrán el grupo Moncada, Virginia Guantanamera, Cubanos en la Red y Frank Baraja, de España.

El Pabellón CUBA abre hoy como recinto ferial, con la comercialización de productos fonográficos y audiovisuales, y conciertos en su escenario central, que anuncian a Eme Alfonso, William Vivanco, Soneros de la Juventud y La Cruzada.

En otros espacios de la céntrica instalación de la Rampa habanera se presentarán en estos días de CUBADISCO 2019 el trombonista Eduardo Sandoval, el Septeto Nacional «Ignacio Piñeiro», D’Corason y María Victoria Rodríguez.

