Merecido homenaje a Fernando Birri

El 40 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, reservó espacios dedicados a la figura del argentino Fernando Birri, fundador de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, en San Antonio de los Baños, de quien se recuerda este diciembre el primer año de su deceso.

Una exposición en el Pabellón Cuba, exhibió gigantografías con momentos memorables de Birri, captados por el lente del fotógrafo Nicolás Ordóñez, así como otras imágenes que forman parte del fondo patrimonial de la institución docente.

Fueron incluidas caricaturas con los rasgos del llamado padre del Nuevo Cine Latinoamericano, premiadas en los salones Juan David, que convoca cada año el Museo del Humor.

El homenaje comprendió la proyección del documental Historia probable de un ángel, del suizo Domenico Lucchini, filme que muestra la humildad y grandeza de Birri como realizador cinematográfico, pintor, visionario y pedagogo.

