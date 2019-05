Marimba Femenina de Guatemala festeja aniversario de La Habana

La Marimba Femenina de Concierto de Guatemala ofrecerá un recital hoy en La Habana, con el que se suma a las celebraciones por los 500 años de la fundación de la capital cubana.

El concierto tiene por sede la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís y es auspiciado por la embajada de Guatemala en la Isla, el Ministerio de Cultura de Cuba y la Oficina del Historiador de la Ciudad.

La Marimba Femenina de Concierto es un proyecto del Ministerio de Cultura y Deportes del país centroamericano creado en 2002 y fue el primer grupo en su género.

Entre sus principales objetivos destaca el rescate, la promoción y la difusión de la música guatemalteca en marimba, un instrumento de percusión considerado autóctono entre los guatemaltecos y en 1955 fue declarado Símbolo Patrio de ese país.

