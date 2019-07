Llegará en agosto el Festival Varadero Josone

Varadero, Cuba. – El Festival Varadero Josone: rumba, jazz y son regresará en su segunda edición al mayor balneario de la Isla del 22 al 25 de agosto.

Según la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, a cargo de la organización de la cita, el Festival abriga en esta oportunidad un cartel plural en agrupaciones y géneros, representados por grandes exponentes de la música popular bailable.

Issac Delgado y su Orquesta, Formell y Los Van Van, Adalberto Álvarez y su Son, Francisco Céspedes, Pupy y los que Son Son, Manolito Simonet y su Trabuco, Alexander Abreu y Havana D´ Primera, son parte de los artistas participantes.

El Festival Varadero Josone tuvo su primera edición en el mes de julio del pasado año, ocasión en que se disfrutó de la presencia de artistas foráneos de la talla del puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, el salvadoreño Álvaro Torres y el dominicano José Alberto El Canario.

