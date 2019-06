Llegan atractivas propuestas para el verano

Representantes de canales y emisoras de radio, anunciaron hoy en conferencia de prensa del Instituto Cubano de Radio y Televisión en La Habana, una programación de verano con novedosas propuestas.

Directivos y trabajadores de emisoras de radio como Radio Rebelde, Radio Progreso, CMBF, Radio Taíno y Radio Enciclopedia, y de los canales Cubavisión, Tele Rebelde, Canal Educativo, Canal Clave, Canal Educativo 2, Canal Habana y Multivisión, describieron las ofertas que trae cada uno para este verano 2019.

Explicaron que tanto la programación de la Radio como la de la Televisión, estará encaminada a reflejar fundamentalmente la participación del público y, además, promocionará las actividades por el aniversario 500 de la capital cubana.

Los canales de televisión y las emisoras de radio le propondrán al público cubano espacios de estreno.

