Llega otra vez el Festival Patria Grande

La Habana, Cuba. – La sexta edición del Festival de Rock Latinoamericano Patria Grande, tendrá lugar en Cuba del 6 al 16 de noviembre, evento que ha devenido en un espacio cultural para la materialización de los fuertes lazos de amistad entre naciones latinoamericanas y caribeñas.

La sede principal será La Habana, y contará con tres subsedes provinciales: Sancti Spíritus, Villa Clara y Pinar del Río, y contará en esta edición con bandas clásicas, fundadoras de la escena latina, con énfasis en las agrupaciones encabezadas por mujeres.

Sebastián Heredia, coordinador del Festival, dijo que la sexta edición del Festival, está junto a otros eventos importantes del año, acompañando la celebración del aniversario 500 de La Habana.

Por otro lado, el festival estará dedicado a grandes voces femeninas latinoamericanas, y se buscará reposicionar el papel de la mujer en la música rock fusión, concluyó.

